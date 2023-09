Nieistotne kto w tym sporze ma rację, natomiast trochę niesmaczna jest pogarda Pana Kierwińskiego wobec instytucji sądu.

Możesz mnie pozwać w trybie wyborczym i co? - najwyżej zamieszę jakieś śmieszne sprostowanie i wpłacę 1000zł na biedne pieski



Może jakby kara za przegranie procesu w trybie wyborczym wynosiłaby milion złotych i zakaz pełnienia funkcji publicznych, to politycy trochę by się opanowali.