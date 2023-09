Jeśli to się potwierdzi, to grubo #RauDoDymisji: "Całe mnóstwo ludzi zachwalało mu [Afgańczykowi] wjechanie do UE przez Polskę. Mówił - choć nie mam żadnej pewności, czy to prawda, czy został przez kogoś okłamany - o miejscach na prywatnych uczelniach po 7-8 tys $"