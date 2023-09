To że chce jak najwięcej dla swojego narodu wojska by ochronić terytorium to rozumiem. Ale oskarżanie największego swojego sojusznika któremu TYLE zawdzięcza ten kraj było zajebistym przegięciem pały którego się nie zapomina.Zrobil to raz zrobi jeszcze raz i aż strach pomyśleć co ci ukraińscy mogą jeszcze #!$%@? jak się wojna skończy i nie będą już napiepszani przez ruskie. Jak chciałem końca wojny tak teraz mam na to wywalone.A Ukraińcy niech już jadą Pokaż całość