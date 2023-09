Trybik się kręci wokół tego, że zamiast rozwiązać te kwestie jak ludzie cywilizowani, PiS rozwiązuje je tak, żeby w grupie focusowej wzrosło poparcie jednocześnie szmuglując do Polski dziesiątki tysięcy ludzi w legalizowanym przemycie osób. Wszystkie argumenty na temat granicy w obliczu sprzedaży wiz nie mają żadnego sensu. Równie dobrze mogli tych ludzi kasować na granicy z białorusią po 5k dolonów i już by było wszystko dobrze.



Co za Matrix w ogóle dyskutować Pokaż całość