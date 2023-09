W weekend miałem włączone TVN24 żeby coś grało. Transmitowali na żywo konwencję pisuarów (btw kiedy takie podstawowe rzeczy w telewizji "publicznej"?). W ciągu 25 minut swojego przemówienia karakan 17 minut poświęcił Tuskowi.

Oni mają jakikolwiek program wyborczy? Cokolwiek oprócz jadu i nienawiści do opozycji i Donaldinho?

Nie trzeba na nikim popełniać samobójstwa jak im coś nie pasuje, wystarczy już to co robią i potem zdziwienie że dzieje się chociażby to co dzisiaj Pokaż całość