"Wiele wskazuje na to, że Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone mogą wznowić testy nuklearne - uważa Lewis. Do podobnych wniosków doszedł były analityk wywiadu Cedric Leighton. To jasne, że te trzy kraje poświęciły wiele czasu, wysiłku i pieniędzy nie tylko na modernizację swojego arsenału nuklearnego, ale także na przygotowanie się do ewentualnych testów - stwierdził. "



Od czasu jak ruskie zdetonowały "Car bombę" zastanawiam się po co te kraje nadal przepalają hajs Pokaż całość