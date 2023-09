Chociażby nie wiem jak się kłócili i o co to polska będzie pomagać. Zresztą musimy bo jesteśmy na granicy.



A gdyby nasz rząd coś kombinował to serio uważam że obszczane pisiory by trzeba było nawet siła usunąć.



Bo jak Ukraina przegra to my będziemy się musieli z Rosją użerać. To w naszym interesie by Ukraina utrzymała kontrolę nad swoim terytorium.