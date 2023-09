Powinno być 100%, zgadzami się. Kto wygrywa wybory tego telewizja. Tak było przed PiSem i nie zmienili tego. Czy to zarzut? Moim zdaniem nie. Piotr Kraśko to aferzysta i złoty postkomunistyczny dzieciak. Znacie drugiego prezentera telewizujnych programów informacyjnych w prime time'ie który miałby zeza? Ja nie. Widocznie drugiego z czerwonego domku nie było z zezem. Bo byśmy znali. Start i wieloletnie wyjadanie oczywiście z garnuszka podatników, dlaczego od razu z TVNu? Co? Pokaż całość