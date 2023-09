Co za niespodzianka! To było do przewidzenia, że się firmy będą zamykać albo ograniczać swoją działalność. Już słychać od zaprzyjaźnionych firm, że zaczyna się praca po 4 dni w tygodniu bo nie ma co robić bo zamówienia klapnęły. No ale w TV o tym jakoś nie powiedzą tylko żyją tym czy do PL może przyjechać imigracja z Azji albo czy Tusk się spierdział na śmierdząco w kiblu. To jest tragedia nie tylko Pokaż całość