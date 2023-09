Poseł to nietykalność, chyba że złapiemy go na gorącym uczynku, np. kradzież, jazda po pijaku.



Poseł to rzecz święta. Nieważne z której jest frakcji.



Wykręcanie rąk, popychanie, pouczanie "nie podoba mi się Pani zachowanie" jest skandaliczne.



To złamanie podstaw tego kraju, czyli Konstytucji.



Nie chcę i będę protestował, gdy PiS przegra wybory i w ten sposób byłby potraktowany Poseł PiS.



Po prostu tak nie można z nikim, nieważne czy się lubi dane Pokaż całość