TLDR Wszyscy trzej to czarn&$^$*y, nielegalni migranci, negroidzi. Lekarze ginekolodzy, informatycy, fizycy JĄDROWI, dawcy lepszych genów.

Somalia (najgorsze bambusy, religia pokoju dodatkowo) oraz Gwinea x2. SO TOLERANT. Nie dopusc by to stalo sie w kraju, nie glosuj na PIS ci klamali w sprawie murzynow bo juz ich widzie w okolicy a i w urzedzie. Babka ma traume i jeszcze byc moze HIV.