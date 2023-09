Najbardziej ciekawe jak ustalono kto kierował Mercem. Na filmiku ktoś pokazuje faka, ale nie wiadomo kto. To nie musiał być właściciel.

Widzę takie możliwości:

- sfilmowano kierowcę

- policja go zatrzymała później

- przyznał się, że to on prowadził

- właściciel pojazdu (jeśli to nie on) wskazał go