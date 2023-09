Kolega z klasy zgwałcił 11-letniego Oscara na szkolnym podwórku. Mimo to dyrektor szkoły uważa, że Oscar powinien nadal uczęszczać do tej samej klasy, co sprawca. Chłopiec odmawia chodzenia do szkoły, ale szkoła go nie słucha i grozi zgłoszeniem sprawy do opieki społecznej, bo zaczął wagarować.