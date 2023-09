No dobra, ale w czym tutaj problem ktokolwiek ma? Skoro to mieszkańcy zgodnie chcieliby, aby rzeźba zniknęła, to niech zniknie. I jak chcą, to niech sobie stawiają inną, skoro tak im się podoba. Rzeźba nie jest czyjąś prywatną własnością i nie stoi na czyimś prywatnym podwórku. To chyba dobrze, że mieszkańcy zgodnie mogą podejmować decyzję w sprawie tego, co stoi na ich podwórku a co nie.