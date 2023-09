głośna byłą sprawa kiedy pis przeforsował ustawę, że do dyplomacji mogą iść ludzie bez studiów i znajomości obcego języka. Mamy dzisiaj tego efekty. Wizy na bazarkach, minister spraw zagranicznych nieznający angielskiego.



pis nie tylko okrada nas wszystkich, ale psuje też nasze państwo. Za miesiąc możemy to zmienić. Każdy może to zrobić.