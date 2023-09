Jak można być taką łajzą, żeby najpierw przejechać swoje dziecko, a potem martwić się najbardziej o to, żeby nie było na nią. Normalny rodzic, gdyby coś takiego zrobił, nawet przypadkiem, w pierwszej chwili by chyba pomyślał, że sam się zabije, a nie jak by tu to zatentegować.