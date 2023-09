Radni musieliby być idiotami, żeby teraz wykładać pieniądze z własnej kieszeni.

Rząd się nomen omen wkopał. Najpierw zaczął inwestycję a potem negocjacje z Elblągiem. Teraz Elbląg wie, że rząd nie ma pola manewru. Nie dokończą za własne to się ośmieszą.

W ogóle to jest taka pisowska przypadłość. Widać to w uzbrojeniu. Najpierw ogłaszają że kupują a dopiero potem przystepują do negocjacji kontraktów.