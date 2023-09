Kwintesencja polskiego wymiaru sprawiedliwości.... JEDNO WIELKIE GÓWNO i sprawy toczące się po naście lat.

Bo zamiast rozstrzgnąć sprawę raz i koniec. To sąd wyższej instancji wraca sprawę 'do ponownego rozpatrzenia'.

TO NA #!$%@? ta druga instancja? Skoro nie potrafi wydać jednoznacznego wyroku?

I to 109 razy wzywania do sądu!!!! STO DZIEWIĘĆ RAZY!!!



I naprawdę ciężko rozstrzygnąć... czy to sędzia debil czy mix, bo procedury, itp.

Ale pamiętajmy, że to środowisko przez ostatnie Pokaż całość