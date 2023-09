20-latka usłyszała właśnie zarzuty zabójstwa swoich dzieci. Ojcem maleństw był... jej 54-letni ojciec. Ciała trzech noworodków znaleziono w piwnicy ich domu we wsi Czerniki na Pomorzu. – Oni żyli jak para, on jej ogolił głowę na łyso, by inni chłopacy się za nią nie oglądali. Sweet Home Pomorskie.