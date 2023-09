Ja nie wiem co się w tym kraju odpier. Przecież Polaków jest coraz mniej. Umierają coraz młodsi, dzieci się rodzi coraz mniej. 30 lat temu do okulisty, dermatologa czy laryngologa nie czekało się wcale. Przyjęcie w dniu rejestracji. I nie były potrzebne do nich żadne skierowania. Dzisiaj do okulisty terminy są ... 2 miesiące (u mnie).

Co się więc odjeb. że tak się porobiło?