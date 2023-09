Hmm z tego co ja rozumiem to te wizy są technicznie legalne, ich numery wklepane do właściwych systemów itp. tylko zostały wydane z naruszeniem procesu wizowego (tzn niby sprawdzili ale jednak nie).

Więc pytanie jak chcą zweryfikować kogo poprawnie sprawdzili przy wydawaniu wizy a kogo nie.



A gdy ktoś zapyta czemu oni dostali te wizy za kasę to walnę klasykiem "Bo im się to po prostu należało!" xD