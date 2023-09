Przy mojej niechęci do konfabulacji, to akurat b. dobry ruch i okazja do grilowania PiSdecji przez całą opozycje. Oraz przy okazji publicznego pokazania, czy konfiarze są opozycją czy koalicją pis. Bo jak zrobią bzdurę w kierunku obwiniania tuska/TD/lewicy o tą aferę razem z pisowcami i ich propagandą, to niech spierniczają xD