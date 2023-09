Nie znam staystyk, ale mam wrażenie, ze kiedyś samobójstw było dużo więcej. Jak pamiętam jakieś 15 lat temu to co rusz się ktoś wylogowal. Sam kojarzyłem pewnie z 10 osób, w tym 3 znałem bardzo dobrze.



To był czas, gdzie depresję najpierw leczylo się pasem, później samemu alkoholem, a czasem i sznurem w stodole. A ogólnie hooojnia była w pl duuuużoo większą, niż teraz. Zero pracy, czy perspektyw. Nawet w sklepach spożywczych Pokaż całość