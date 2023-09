Lewary ciągle gadają o tym, że konfa to ruska agentura. A patrząc na metody działania PiSowskie, to jest to kalka działań kacapów.

Przejęcie mediów państowywch i pełna cenzura. Próba likwidacji innych stacji telewizyjnych (Lex TVN), próba likwidacji opozycji (Lex Tusk).

Zastraszanie NIKu. ORLEN robi w Polsce monopol a z Obajtka robią jakiegoś oligarchę paliwowego.

Całkowite przejęcie władzy sądowniczej. Wpychanie swoich ludzi do spółek skarbu państwa.

No i rządy jednostki w postaci Kaczora