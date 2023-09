Czy ktoś poniesie za to karę? Dymisja to nie kara, to odsuniecie od koryta. Za zorganizowanie zwiazku przestepczego, przekroczenie uprawnień, przemyt, korupcje są odpowiednie paragrafy. Ziobro to powinien skladać w tej chwili wniosek o uchylenie immunitetu. Ale Wawrzyk to słup, wiec nie ruszą, zeby nie powiedzial kto wyzej tym sterował i gdzie szly pieniadze.