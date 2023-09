A kogo to obchodzi? Liczy się sukces gospodarczy, bo to rozwiązuje 95% problemów we wszystkich dziedzinach, anie rozwalanie mikrofonu na jakimś spędźcie. Przecież te środowiska nie mają, jak wymóc niczego ns Polsce. Muzeum Polin nigdy nie powinno było powstać i być finansowane z publicznej kasy. Zerowy pożytek dla państwa z takich inicjatyw.