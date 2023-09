hmmm jechanie po tv, że zrobiła reportaż o raporcie NIK to równie dobrze jeżeli by zrobili reportaż o tym bez tego to by mi było można zarzucić, że jakby zrobili to bez twardych dowodów to byłby to atak na rządzących. A tak mają podstawę reportażu z faktami po analizie NIK (sami pewnie nie daliby rady tych danych uzyskać, bo pisiorki by im nie dały) więc robią go i nikt nie powinien się Pokaż całość