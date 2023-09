No przecież to dla nich na rękę. Burdel w Polsce i brak wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Polska zawalona uchodzcami którzy stoją i koczują w setkach tysięcy pod granicami Niemiec I Polska uwikłana w wojnę domowana temat tego chaosu. Wypisz wymaluj plan z Kremla. Holland myśli że przez swoje humanitarne filmy pokazała że PiS to zło. Prawda jest inna. Gdyby wpuścić tych lud,i do Polski w takim stanie, w Europie środkowej Pokaż całość