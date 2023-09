przecież pisowi nie jest na rękę mniejsza inflacja. Pis nie chce mniejszej inflacji i nie dopuści do znaczących spadków. W razie czego znowu mocno opuści stopy procentowe. Polska ma najszybciej rosnące koszty obsługi długu w Europie. Mówimy tu o grubych dziesiątkach miliardów. Dlatego inflacja będzie ciągle wysoka. Po to by były jak największe wpływy do budżetu na spłatę. Pis kaczyńskiego już rozhuśtał spiralę inflacyjną.kaczyńśki = drożyzna.