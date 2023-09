Ewentualnie te 5 paczek doszło, a klienci to cebulaki i po prostu pisali że nie doszło żeby wyłudzić zwrot/drugą sztukę. Bo nie udowodnisz im w żaden sposób że nie otrzymali listu nierejestrowanego



Żaden sensowny sklep internetowy nie korzysta z listów nierejestrowanych bo to jest idealne pole do nadużyć z każdej strony. Jak już musisz ofertować tą pocztę (nie wiem po co, skoro paczkomaty są na każdym rogu w ilościach hurtowych) do tylko Pokaż całość