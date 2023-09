doskonale, za 1-2 kolejne kadencje pisu będzie można zmienić telefon z aplikacją mObywatel w teleekran rodem z 1984,

będziesz musiał oglądać czynnie odpowiednią ilość propagandy na dobę, a pozostały czas będziesz mógł jedynie ściszyć ale nie wyłączyć... samo gęste całą dobę, no i przy okazji jakie cudne urządzenie do wykrywania myślozbrodniarzy!!!

za drobne przewinienia zapewne będą pewnie kary polegające na obejrzeniu kilku meczy reprezentacji! o to pod rząd!!