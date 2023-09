W dresach rozwala mnie to, że jest to grupa powszechnie wyśmiewana w sumie już jakoś od 30 lat i nadal tworzą się nowe zastępy tej czerni. Ja rozumiem, że do typowych Januszy może nie docierać beka z Januszy, bo jednak są to ludzie starsi, żyjący w pewnej bańce (zresztą beka ta nigdy nie była aż tak pejoratywna), ale dresiwo to jednak młoda część społeczeństwa, raczej plus minus powinni mieć świadomość istnienia internetu, Pokaż całość