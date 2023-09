No ale kto by się tam przejmował takimi duperelami, skoro bomba wybuchnie już po wyborach? Jak pis przegra, to będzie wina opozycji, a jak wygra to powiedzą że wina tuska i putina, a w zamian emerytom da się 15 emeryturę. To że w tym celu zarżną resztę społeczeństwa i wszelki biznes to nikogo nie obchodzi bo ta reszta i tak nie głosuje na pis, więc mogą ginąć.