jak były wybory na prezesa pzpn to ten drugi (koźminski?) wiele razy mówił że nie ma szans na wygraną bo do działaczy w terenie nie przychodzi z wódką tylko z konkretami.

Wtedy każdy się śmiał że hehe wódeczka działacze itp... ale tak to wygląda. wiejskie wesela, wiejskie komunie, urodziny, imieniny, benefisy, rocznice... po wsiach ludzie piją na litry.

Tak wygląda polska. Zapijaczone czerwone mordy panów po 50'

Tfu działacze. Patologia która będzie Pokaż całość