W lipcu wykradziono tajny klucz bezpieczeństwa Microsoftu, który został przez Chiny użyty do włamania się na konta poczty e-mail rządu USA. Warunek wyścigu spowodował obecność klucza w zrzucie awaryjnym, który przeniesiono do zewnętrznej sieci podłączonej do internetu. Microsoft poprawił procedury.