No to jeszcze przeliczmy na stadiony, żłobki i sasiny.

Ehh, silna armia to bezpieczeństwo nas wszystkich. I tych popierajàcych PiS i tych co są za opozycją.



Pamiętajcie, że kacapy w Izium i Buczh gwałcili i rabowali zarówno zwolenników Janukowicza jak i Juszczenki.