No to już wiemy, dlaczego mamy setki tysięcy nowych wiz w tym z krajów islamskich. Po co być nielegalnym jak wydamy kilka tysięcy i legalnie samolotem przylecimy. PiS to największy rak naszych czasów. Jak ich nie usuniemy szybko, to Polska, jaką znamy zobaczymy jedynie na filmach. ( ・ へ ・ )