Plantatorzy na Wołyniu dostaną z Polski sadzonki i wiedzę, jak uprawiać ekologiczne maliny.

-

‸

ლ

No, rzeczywiście jest to tak zamknięta wiedza, ze nikt, nikt, NIKT tylko MY wiemy, jak uprawiać maliny.I zdradzimy ten sekret Ukraińcom.JPRD... () Co to za kocopoły ????