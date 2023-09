Prokurator Anna Zejer, która – skutecznie – wnioskowała do sądu o areszt dla Daniela Kasprzyka, zignorowała zmianę zeznań dziewczynki, która początkowo go obciążała. Gdy dowody i opinie wskazywały na niewinność 50-latka, ona domagała się przedłużenia aresztu, a później apelowała o ukaranie i osadzenie go w więzieniu.



