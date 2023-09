Jeśli dobrze pamiętam to na szczęście tego gniota wyssanego z brudnego palucha, do nauczania wykorzystuje jakiś promil szkół (2 sztuki mi się kołaczą).

Tak że na szczęście debilizmy z tej książki nie dotrą do dużej grupy dzieci, szkoda że na różnych tiktokach czy jutubach szury są tak popularne.