Główny problem stanowią wypożyczone hulajnogi bo jak ktoś ma prywatną to wiadomo że jej nie zostawi na środku chodnika, tylko w domu/zapiętą gdzies na chwile, i w dodatku jedzie rozsądniej bo to jego sprzęt, i to całkiem drogi.

A jak ktoś ma wypożyczoną to co mu szkodzi zostawić ją na środku chodnika