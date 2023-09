Wpis OP'a:



A więc, była godzina 19:00 mojego lokalnego czasu, prawie zachód słońca, jechałem na rowerze (trening po pracy) po lokalnej drodze w pobliżu autostrady prowadzącej do Lublina (słychać hałas samochodów) i nagle zobaczyłem samolot ze smugami i dwa białe okrągłe obiekty, które leciały równolegle do siebie z tą samą prędkością, bez słyszalnego hałasu silników (jak samolot). Nagrałem film, starałem się ustawić ostrość na te obiekty, ale wiadomo jak to działa z Pokaż całość