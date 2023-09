Powiem tak, patrząc na wielkość rozbłysku i porównując wielkość planet, to uderzenie doprowadzające do zagłady dinozaurów przy tym by było nawet niezauważalne. Jakby coś tak uderzyło w ziemie to nawet nie to, że wymarzałoby jakiekolwiek życie na planecie a zmieniłoby planetę w ocean lawy, całkowicie pozbawiony wody i atmosfery. Ziemia po tym wyglądałaby jak mało interesująca skalna planeta bez atmosfery i niczego by można sie tam spodziewać życia, taki trochę drugi Merkury.