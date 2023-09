Przecież to największa zbrodnia dla Konfederatów. Dla nich nie liczy się przejęcie prokuratury, sądów przez władzę centralną czy brak polityki zagranicznej podporządkowanej elektoratowi o małym rozumku.

Dla Konfederatów przecież liczą się tylko podatki i to aby władza nie kradła. Liczę więc na to że Memcen zorganizuje wielki protest w Warszawie taki jak Tusk organizował w sprawie aborcji.



Konfederacja będzie to nagłaśniać i będzie protestować do upadłego. Mam rację?