I to jest idealny przykład dlaczego te całe wyrzucanie z domu na 14 dni za pomówienie oraz domniemanie winy (mam nadzieję, że nie u nas) to tworzenie piekła niewinnym ludziom. Nigdy nie wiesz na kogo trafisz, nigdy nie wiesz do końca kto co ma w głowie. Niestety, wprowadzenie takiego prawa wpływa na poparcie wśród kobiet, więc się opłaca. Polityka to nauka o zdobyciu i utrzymaniu władzy.



Wyobraźcie sobię, że ona mieszkając u Pokaż całość