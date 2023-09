PiS to zło. Nigdy nie lubiłem ich programu. Teraz widzimy różne "nieprawidłowości". Przy trzeciej kadencji całkiem puszczą im granice podłości. To wydaje się oczywiste. Jednak z tego pamiętam i widzę obecnie to zdecydowanie bardziej u władzy niechciałbym Platoformy i PSL. To co widzę z ich strony to nie jest chęć zmiany, poprawy - to zazdrość! Czysta zazdrość, zwyczajnie chcą się dorwać do koryta. Także panu Brejzie dziękujemy.