To teraz rząd jest odpowiedzialny za kanalizację w Warszawie? A Trzaskowski i platformiany urząd miasta jest przepraszam od czego? To Platforma rządzi w Warszawie. Jeżeli nie dają sobie rady tak jak z gównem w Czajce to niech podadzą się do dymisji nieudcznicy a rząd wprowadzi do ratusza komisarza. Zawsze jak Trzask da cielska po całości to z płaczem leci przed kamery że to rządu wina.