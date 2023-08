Laska mówi że Andrew Tate ma "energię niskiego faceta". Później tłumaczy co to oznacza. Prowadzący stwierdza że facet ma prawie 2 metry, ale ok. Zgodzi się na to określenie jeśli ona zgodzi się na używanie terminu "energia grubej dziewczyny". Locha prawie płacze i wychodzi :D