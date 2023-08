Podwyżki cen i masowe zamknięcia małych firm jeszcze przed nami. Po nowym roku minimalna wzrośnie do 4300 zl brutto, czyli pracodawca do tej pensji dołoży jeszcze ZUS i podatek, wszystko razem ponad 5000 zł. To duża podwyżka, ponieważ minimalna wynosi teraz 3600 brutto i w trudnym czasie dla firm, zostanie podniesiona o 700 zl brutto. Skoro koszt pracy wzrośnie tak znacząco to cenny towarów i usług również wzrosną, co spowoduje jeszcze większą Pokaż całość