Ee to chyba powinno być oczywiste dla sędziego wydającego wyrok. Czemu nie ma podane co to za sąd? w jakiej miejscowości? Jaki sędzia orzekał? Przecież to nie są tajne informacje. Trochę niepoważne, że w tak oczywistej sprawie musi reagować RPO zajmując czas SN.